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الوطن

ضبط 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في البدرشين

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
ضبط 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في البدرشين

صورة أرشيفية

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في البدرشين.

وبينت تحريات المباحث، أن المتهمين سبق اتهامهم في 3  قضايا إتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وبحوزتهم  "فرد خرطوش".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

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