ضبط 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في البدرشين

ألقت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على 3 عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في البدرشين.

وبينت تحريات المباحث، أن المتهمين سبق اتهامهم في 3 قضايا إتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وبحوزتهم "فرد خرطوش".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.