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الوطن

الإمارات تتجه لإطلاق 4 أقمار صناعية حتى العام 2020

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
الإمارات تتجه لإطلاق 4 أقمار صناعية حتى العام 2020

صورة أرشيفية

قال محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء (حكومية)، إن بلاده تتجه لإطلاق 4 أقمار جديدة حتى العام 2020، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف "الأحبابي" في تصريحات نشرتها الصحف المحلية اليوم الثلاثاء، ومنها "الاتحاد" (حكومية): "أطلقنا خلال السنوات الماضية وحتى الآن 8 أقمار صناعية لأغراض مختلفة، باستثمارات ناهزت 20 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)".

ويقدر حجم صناعة الفضاء العالمية، بنحو 330 مليار دولار، وتشكل النشاطات الفضائية التجارية فيها نسبة 76 بالمائة، وفق إحصائيات رسمية.

وتابع مدير الوكالة: "خلال العام الحالي أطلقنا بالفعل قمراً صناعياً واحداً، وسنطلق اثنين آخرين الأول منتصف العام، والثاني قبل نهاية 2018".

كانت الوكالة أطلقت في يناير  الماضي القمر الصناعي "ياه سات 3" الإماراتي، للمساهمة في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 60 بالمائة من سكان إفريقيا و95 بالمائة من سكان البرازيل.

وأوضح "الأحبابي" أن هدف الوكالة زيادة عدد الأقمار الصناعية الإماراتية في الفضاء إلى 12 بحلول 2020. 

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