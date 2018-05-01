مقتل جندي أمريكي شمال شرقي أفغانستان

قتل جندي أمريكي، اليوم الثلاثاء، جرّاء اشتباكات وقعت مع عناصر من حركة طالبان شمال شرقي أفغانستان، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأفاد بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم، أن جندياً يعمل ضمن قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قتل جراء اشتباكات وقعت مع إرهابيين شمال شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن جندياً أمريكياً آخر أصيب بجروح جراء الاشتباكات، وأن حالته ليست خطيرة.

وحول الواقعة ذاتها، قالت حركة طالبان في بيان صادرعنها، إن الاشتباكات وقعت في ولاية كابيسا، وأسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين.