الرئيس الإسرائيلي يزور إثيوبيا غدا

يبدأ الرئيس الإسرائيلي رأوبين ريفلين، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى إثيوبيا تستمر ثلاثة أيام، تعد الأولى من نوعها، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان، إن ريفلين، يتوجه إلى أديس أبابا، استجابة لدعوة من نظيره الإثيوبي ملاتو تشوم.

وأضاف أنه سيرافق ريفلين، "وفد كبير من قادة الأعمال الإسرائيليين".

ويستهل ريفلين، زيارته بلقاء مع ممثلي اليهود في إثيوبيا، على أن يلتقي، غدا الأربعاء، نظيره الإثيوبي ويغادر اديس ابابا، الخميس المقبل، بعد سلسلة فعاليات ولقاءات.

وفي العامين الأخيرين، أعلنت تل أبيب، عن توجه لتعميق العلاقات مع إفريقيا في محاولة لكسر التأييد الإفريقي للفلسطينيين في المؤسسات الأممية.

وحسب إحصاءات رسمية، هناك نحو 12 ألف يهودي إثيوبي يعيشون في إسرائيل، يطلق عليهم "الفلاشا" وهي سلالة تركت التعاليم الدينية اليهودية وتحولت إلى المسيحية في النصف الثاني من القرن الـ 19.

وفي التسعينات، بدأت جماعات يهودية بعملية إعادة أفراد هذه السلالة إلى الديانة اليهودية توطئة لنقلهم إلى إسرائيل، حيث تم نقل آلاف منهم، منذ 2004.