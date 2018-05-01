تسجيل الدخول

الوطن

قائد الجيش البورمي ينفي تورط جنوده في أعمال اغتصاب بحق الروهينجا

منذ 32 دقيقة
كتب: أ ف ب
قائد الجيش البورمي ينفي تورط جنوده في أعمال اغتصاب بحق الروهينجا

صورة أرشيفية

نفى قائد الجيش البورمي، أن يكون رجاله قد اغتصبوا مسلمات من الروهينجا في إطار ما تسميه الأمم المتحدة تطهيرا عرقيا، وذلك خلال الزيارة الأولى لوفد من مجلس الأمن منذ بداية الأزمة.

وفي تصريحات أعيد نشرها على صفحته على فيسبوك، اكد قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ امام الوفد، "لم تحصل تجاوزات جنسية في تاريخ تاتمادوا" اسم الجيش البورمي.

لكن الجنرال هلاينج اكد في هذا التصريح الذي نشر في وقت متأخر من يوم الاثنين، ان "تدابير ستتخذ في حق اي شخص قد يدان بارتكاب تجاوزات جنسية".

وحتى الان، لم يؤكد الجيش حصول اي ملاحقة تتعلق بعمليات اغتصاب، فيما تتحدث الشهادات التي جمعت من اللاجئين الروهينغا في بنغلادش عن عمليات اغتصاب وجرائم لم تعرض بعد على القضاء. فقد حكم على سبعة جنود بورميين فقط بتهم قتل عشرة قرويين من الروهينغا، لكن الجيش ينفي اي قمع جماهيري.

وشدد الجنرال هلاينغ على القول ان "تاتمادوا دائم الانضباط" و"يتخذ تدابير ضد كل من ينتهك القانون"، معتبرا الاغتصاب "غير مقبول في ثقافة بلادنا وديانتها". ويشكل البوذيون اكثرية سكان بورما.

أخبار متعلقة

مجلس الأمن يتفقد أوضاع الروهينجا في ميانمار وبنجلادش

مجلس الأمن يتفقد أوضاع الروهينجا في ميانمار وبنجلادش
مؤسسة خيرية في ألمانيا تطلق حملة لنشر الوعي حول الروهينجا

مؤسسة خيرية في ألمانيا تطلق حملة لنشر الوعي حول الروهينجا
البرلمان الألماني يدين العنف ضد مسلمي الروهينجا

البرلمان الألماني يدين العنف ضد مسلمي الروهينجا
إنقاذ 76 لاجئا من الروهينجا قبالة سواحل إقليم آتشيه غرب جزيرة سومطرة

إنقاذ 76 لاجئا من الروهينجا قبالة سواحل إقليم آتشيه غرب جزيرة سومطرة

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

محافظ القاهرة: غرفة العمليات في انعقاد دائم وإرسال تقارير لـ"الوزراء"

محافظ القاهرة: غرفة العمليات في انعقاد دائم وإرسال تقارير لـ"الوزراء"

داعية سعودي يثير جدلا بعد نشره صورته برفقة أخته دون حجاب: عندكم اعتراض

داعية سعودي يثير جدلا بعد نشره صورته برفقة أخته دون حجاب: عندكم اعتراض

ضبط 11 مسؤولا بـ"تموين القليوبية" استولوا على 42 ألفا من أموال الدعم

ضبط 11 مسؤولا بـ"تموين القليوبية" استولوا على 42 ألفا من أموال الدعم

وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلجرام"

وزير الاتصالات الإيراني يعلق على حجب "تلجرام"

فنزويلا تقدم إغراءات كبيرة لمن يشتري عملتها الإلكترونية

فنزويلا تقدم إغراءات كبيرة لمن يشتري عملتها الإلكترونية

اختيارات الوطن

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

إخلاء مكتبة أمريكية بسبب «ثمرة فاكهة»

إخلاء مكتبة أمريكية بسبب «ثمرة فاكهة»

الأكثر قراءة

عاجل