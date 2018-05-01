أول اعتقال بشبهة الإرهاب في عهد وزير الداخلية البريطاني الجديد

قال المكتب الصحفي في سكوتلاند يارد، إن الشرطة البريطانية، اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 42 عاماً في مدينة فولكستون، بعد الاشتباه بضلوعه في النشاط الإرهابي.

ونوهت الشرطة بأنها تشتبه بعلاقة الرجل بالنزاع الدائر في سوريا وارتباطه بجماعات إرهابية هناك.

وذكرت الشرطة، أن الاعتقال تم منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المعتقل إلى مقاطعة كنت جنوب شرق انكلترا.

وهذه أول عملية اعتقال بتهم الإرهاب، بعد تعيين ساجد جاويد وزيرا لداخلية بريطانيا خلفا لـ آمبر رود، والوزير الجديد مسلم من أصول باكستانية.