تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": أسعار الأرز ثابتة ..وما يثار "شائعات وتسخين"

منذ 29 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"التموين": أسعار الأرز ثابتة ..وما يثار "شائعات وتسخين"

الأرز

قال ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الرمضانية يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق وزارة التموين والغرف التجارية، موضحا أن المعرض الرئيسي يفتح بابه للجمهور يوم 10 مايو المقبل، ويشارك به أكثر من 260 شركة من العلامات التجارية الكبرى، تقدم تخفيضات من 15 لـ20%.

وأضاف "رمضان"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه جرى اتخاذ قرار ببيع السكر في المعرض فيما لا يزيد عن 8 جنيهات ونصف للكيلو، وعروض على الأرز "10 كيلو" بـ62 جنيها ونصف، و7 جنيهات وربع للكيلو. 

وتابع متحدث وزارة التموين، أن هناك عروض متنوعة للأرز، موضحا أن الأرز محصول محلي ويجرى الإنتاج لتغطية السوق، مؤكدًا أن أسعار الأرز ثابتة، والشائعات المثارة "تسخين كي يستغل البعض الموقف لزيادة أسعار الأرز".

 

أخبار متعلقة

رئيس شعبة الأرز "للوطن" :لا زيادة في أسعار الأرز

رئيس شعبة الأرز "للوطن" :لا زيادة في أسعار الأرز
تصديرى الحاصلات: مضاربات واسعة ترفع أسعار الأرز 15% رغم «المخزون»

تصديرى الحاصلات: مضاربات واسعة ترفع أسعار الأرز 15% رغم «المخزون»
نائب: أسعار الأرز سترتفع بشكل جنوني عقب تقليل مساحات زراعته

نائب: أسعار الأرز سترتفع بشكل جنوني عقب تقليل مساحات زراعته
"الزراعة": غلاء أسعار الأرز بعد تقليص مساحات زراعته شائعة مغرضة

"الزراعة": غلاء أسعار الأرز بعد تقليص مساحات زراعته شائعة مغرضة

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

عاصفة ترابية شديدة تضرب أسوان

صادرات كوريا الجنوبية تشهد أول هبوط في 18 شهرا

صادرات كوريا الجنوبية تشهد أول هبوط في 18 شهرا

فترة مفتوحة على "القرآن الكريم" للرد على تساؤلات المستمعين طوال رمضان

فترة مفتوحة على "القرآن الكريم" للرد على تساؤلات المستمعين طوال رمضان

النائب سعيد طعيمة يحصل على دعم للأنشطة الرياضية لـ"نوداي الغربية"

النائب سعيد طعيمة يحصل على دعم للأنشطة الرياضية لـ"نوداي الغربية"

شرطة التموين: ضبط 97 قضية اتجار بسلع تموينية وغش تجاري في المحافظات

شرطة التموين: ضبط 97 قضية اتجار بسلع تموينية وغش تجاري في المحافظات

اختيارات الوطن

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

العمال فى عيدهم: «مانعرفش معاده»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

«فرغلى» يجوب الموالد بـ«طبول» من جلد الماعز: «زور وفرّح عيالك»

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

أحلام معلقة على «توك توك ٧ راكب»: لا زباين ولا قطع غيار

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

رحلات للخارج بالتقسيط: «صيّف فى فيينا.. وشتّى فى باريس»

إخلاء مكتبة أمريكية بسبب «ثمرة فاكهة»

إخلاء مكتبة أمريكية بسبب «ثمرة فاكهة»

الأكثر قراءة

عاجل