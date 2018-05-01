"التموين": أسعار الأرز ثابتة ..وما يثار "شائعات وتسخين"

قال ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الرمضانية يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتنسيق وزارة التموين والغرف التجارية، موضحا أن المعرض الرئيسي يفتح بابه للجمهور يوم 10 مايو المقبل، ويشارك به أكثر من 260 شركة من العلامات التجارية الكبرى، تقدم تخفيضات من 15 لـ20%.

وأضاف "رمضان"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه جرى اتخاذ قرار ببيع السكر في المعرض فيما لا يزيد عن 8 جنيهات ونصف للكيلو، وعروض على الأرز "10 كيلو" بـ62 جنيها ونصف، و7 جنيهات وربع للكيلو.

وتابع متحدث وزارة التموين، أن هناك عروض متنوعة للأرز، موضحا أن الأرز محصول محلي ويجرى الإنتاج لتغطية السوق، مؤكدًا أن أسعار الأرز ثابتة، والشائعات المثارة "تسخين كي يستغل البعض الموقف لزيادة أسعار الأرز".