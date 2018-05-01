ضبط عاطل قتل تاجر مواشي ونجله لسرقة 33 ألف جنيه بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل تاجر مواشي ونجله بمركز أجا وسرقة مبلغ مالي.

تبلغ لمركز شرطة أجا بالدقهلية من "نبيلة .و .ح"، ربة منزل مقيمة بقرية بقطارس بدائرة المركز، بإكتشافها مقتل زوجها "نبيل.س.ع" تاجر ماشية 48 سنة، ونجلها، 10 سنوات متأثرين بإصابتهما بجروح قطعية متفرقة داخل غرفة معيشة ملحقة بحظيرة ماشية ملكهم بذات القرية وسرقة مبلغ مالى كان بحوزة زوجها.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبيها، حيث أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "محمد ن. م"، 21 سنة حاصل على دبلوم فنى صناعى ، مُقيم بدائرة المركز.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة نظراً لكثره ديونه ومروره بضائقة مالية وتردد ه على المجنى عليه بحظيرة الماشية خاصته لإرتباطهما بمعاملات تجارية بحيازته لمبالغ مالية، فأوهمه بأنه على علاقة ببعض تجار الماشية وإتفق معه للحضور للحظيرة لبيع بعض الماشية حيث أحضر المجنى عليه المبالغ المالية لإتمام عملية البيع ولدى حضور المتهم باغتهما أثناء نومهما وتعدى عليهما بآلة حادة "منجل" فأودى بحياتهما واستولى على مبلغ 33 ألف جنيه وهاتف محمول، حيث تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.