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الوطن

"التموين": سيارات متنقلة لبيع السلع للتسهيل على المواطنين

منذ 23 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": سيارات متنقلة لبيع السلع للتسهيل على المواطنين

التموين : سيارات متنقلة لبيع السلع للتسهيل على المواطنين

قال اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وجه بدفع السيارات المتنقلة في الأماكن المتواجد بها منافذ المجمعات الاستهلاكية، تيسيرًا على المواطنين والعمل على توفير السلع لهم بسعر مناسب.

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تهدف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خصوصًا محدودي الدخل؛ وتتعاقد هيئة السلع التموينية على توفير السلع ومنتجات اللحوم بشكل مستمر لزيادة المخزون من السلع.

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