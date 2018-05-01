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الوطن

وزير التنمية المحلية: مستعدون بشكل كامل لأي طوارئ بشأن الطقس

منذ 16 دقيقة
كتب: وائل فايز
وزير التنمية المحلية: مستعدون بشكل كامل لأي طوارئ بشأن الطقس

جانب من حالة الطقس

أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة بجيمع أجهزتها اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لأي تداعيات لسقوط أمطار على بعض المحافظات ومنها البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد، مضيفا "مستعدون بشكل كامل لأي طوارئ بسبب الأحوال الجوية".

وأكد "الجندي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات خلال اليومين الماضين بحضور وزراء الري والتنمية المحلية ورئيس هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الاستعدادات التي جرى اتخاذها على مستوى الوزارات المعنية والمحافظات. 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جرى التأكد من توافر المولدات الاحتياطية في محطات الرفع، كما تم مراجعة الخطط المرورية وتحديد عدد من البدائل للمواطنين في حال سقوط أمطار أو سيول في أي محافظات منعًا لحدوث أي تكدس.

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