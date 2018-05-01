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الوطن

السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عن "توت عنخ آمون"

منذ 3 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
السبت.. انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عن "توت عنخ آمون"

توت عنخ آمون

ينطلق المؤتمر الدولي الرابع عن الملك توت عنخ آمون، السبت المقبل، الذي يسلط الضوء على أسرار ومقتنيات مقبرة الملك الشاب الذي حكم مصر قبل أكثر من 3300 عام. 

وقالت الدكتورة نشوى جابر مدير إدارة العلاقات الدولية بالمتحف الكبير، إن المؤتمر سيستمر 3 أيام ويسلط الضوء على عدد من الموضوعات من بينها أسلحة وتماثيل الفرعون الذهبي وطرق الحفاظ عليها وترميمها.

يشمل المؤتمر مجموعة محاضرات يلقيها عدد من علماء الآثار المصريين والأجانب ورؤساء متاحف ومعاهد عالمية.

وتتوزع أنشطة المؤتمر بين مقر وزارة الآثار بالزمالك والمتحف المصري القديم بميدان التحرير والمتحف المصري الجديد في الجيزة، ومنذ اكتشاف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 في وادي الملوك بمدينة طيبة القديمة على الضفة الغربية لمدينة الأقصر، بدأ شغف عالمي لم ينقطع إلى اليوم بالفرعون الذهبي، ويرجع الشغف إلى سببين أولهما العثور على مقبرته كاملة دون أن تصلها أيدي اللصوص على مر العصور وما احتوته من عدد ضخم من القطع وصل إلى 3500 قطعة أما السبب الآخر فهو لغز وفاته شابا في سن الـ19.  

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