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عملة "البيتكوين برايفيت" تقفز 32% رغم هبوط الأسواق

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
عملة "البيتكوين برايفيت" تقفز 32% رغم هبوط الأسواق

عملة البيتكوين

ارتفعت عملة "البيتكوين برايفيت" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو 32% على الرغم من تراجع سوق العملات الإلكترونية.

وبحلول الساعة 9:45 صباحأً بتوقيت جرينتش، صعدت عملة "البيتكوين برايفيت" بنحو 31.7% لتصل إلى 41.97 دولار بقيمة سوقية بلغت 865.982 مليون دولار.

وكانت عملة "البيتكوين" تعرضت إلى عملية تحديث "هارد فورك" أو انقسام خلال مارس الماضي ما ساهم في إنشاء عملة جديدة وهي "البيتكوين برايفيت".

وتوجد تقسيمات عديدة من "البيتكوين" التي تتداول أعلى مستوى 9 آلاف دولار، وهي "البيتكوين كاش" وتقدر بـ1310.49 دولار، و"البيتكوين جولد" البالغ قيمتها 71.32 دولار، و"البيتكوين داياموند" بـ5.45 دولار، و"البيتكوين دارك" وقيمتها تبلغ 98.02 دولار.

وخلال نفس الفترة، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الافتراضية 418.728 مليار دولار بعد خسائر قدرها 52 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت عملة "البيتكوين" بأكثر من 1.5% لتسجل 9088.07 دولار بقيمة سوقية بلغت 154.577 مليار دولار.

كما هبط ثاني أكبر عملة إلكترونية "الإيثريوم" بنحو 2.1% إلى 671.34 دولار.

أما العملات الرقمية في المركزين الثالث والرابع فسجلتا انخفاضاً قدره 1.5% و5.8% على الترتيب ليسجلا 0.8336 دولار و1313.67 دولار.

ولا تزال عملة "إي.أو.إس" تحتفظ بمكانتها في المركز الخامس، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 3.7% لتصل إلى 17.68 دولار بقيمة سوقية بلغت 14.644 مليار دولار.

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