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الوطن

أرباح "فايزر" تتجاوز التوقعات في الربع الأول من السنة المالية

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
أرباح "فايزر" تتجاوز التوقعات في الربع الأول من السنة المالية

شركة فايزر

سجلت شركة "فايزر" أرباحاً بأكثر من التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين فشلت إيراداتها في الوفاء بتوقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع تصنيع الأدوية، اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباح "فايزر" بلغت 3.56 مليار دولار (59 سنتاً للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي في مقابل 3.12 مليار دولار (51 سنتاً للسهم) المسجلة في نفس الفترة من 2017.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استثناء البنود والمواد المتكررة 77 سنتاً وهو ما جاء أكبر من التوقعات البالغة 74 سنتاً للسهم.

وذكرت نتائج الأعمال أن إيرادات الشركة الأمريكية صعدت إلى 12.91 مليار دولار في الربع الأول من 2018 مقارنة مع 12.78 مليار دولار المسجلة في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن "فايزر" سوف تسجل إيرادات قدرها 13.14 مليار دولار.

وكان سهم "فايزر" أغلق جلسة أمس متراجعأً بأكثر من 1% ليهبط إلى 36.61 دولار.

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