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الوطن

أهالي "البندرة" بالغربية يشيعون جثمان أمين شرطة استشهد في مطاردة أمنية

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
أهالي "البندرة" بالغربية يشيعون جثمان أمين شرطة استشهد في مطاردة أمنية

أهالي قرية "البندرة " بالغربية يشيعون جثمان أمين شرطة استشهد فى مطاردة

شهدت قرية البندرة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، تشييع الألاف من أهالي القرية جثمان الشهيد خطاب الحسيني، أمين الشرطة، الذي استشهد أثناء القبض على أحد العناصر الخطرة بالقليوبية، في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة العسكرية بالمسجد الكبير بوسط القرية.

شارك في تشييع الجنازة اللواء ممدوح هجرس، رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة، واللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية الأمن نائبًا عن اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وجدير بالذكر أن الشهيد استشهد مساء أمس أثناء القبض على عدد من العناصر الخطرة في حملة مكبرة بمديرية أمن القليوبية محل عمله.

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