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الوطن

قلق سنغافوري إزاء التعريفات الأمريكية الإنفرادية

منذ 39 دقيقة
كتب: وكالات
قلق سنغافوري إزاء التعريفات الأمريكية الإنفرادية

مطار سنغافورة

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إن "التوتر التجاري" بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يؤدي بسهولة إلى احتكاك أكثر خطورة يؤثر على استقرار وأمن العالم.

وأدلى لي بهذا التصريح بينما كان يلقي خطابه الخاص بتجمع يوم مايو 2018 الذي جرى اليوم (الثلاثاء). وقال إن اقتصاد سنغافورة يعتمد على البيئة الخارجية، وأن الاحتكاك المتنامي قد يلقي بظلاله على التوقعات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعلت من التجارة قضية رئيسية، لا سيما التجارة بين الصين والولايات المتحدة، حيث أنها تقوم بوضع قيود وتعريفات على منتجات صينية تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليار دولار أمريكي بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشار "لي" إلى أن سنغافورة ستعاني من أضرار جانبية، كما أن التعريفات التي تفرضها إدارة ترامب.

 

 

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