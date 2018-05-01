الجارحي: لا تعارض مع السياسة النقدية.. ولا بد من مضاعفة النمو الصناعي

نفى عمرو الجارحي وزير المالية، وجود أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية في الدولة، نظرًا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي لتنفيذ أهداف واحدة لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي بأفضل صورة ممكنة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان.

وحول ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، أكد الجارحي أن الوزارة تعد نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشآت على إمساك الدفاتر، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وانتاجيته.

وقال الجارحي: "رغم أن الموازنة المكبلة بالأعباء الكثيرة إلا اننا نعمل على توفير ترفيق الأراضي وبرامج مختلفة لمساندة الصناعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن برنامج مساندة الصادرات الحالي يحتاج إلى إعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل، فالصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، ولكن لابد أن يتضاعف النمو بشكل أفضل".