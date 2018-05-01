"باب الرحمة" مقبرة الصحابة التي عشقها الأجانب والعرب ودنسها الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك بالقدس برفقتهم طواقم عمال تابعة لما تسمى بـ"حماية الطبيعة"، حيث انتشرت في المقبرة وعلى مداخلها لمنع دخول المواطنين.

وتسعى سلطات الاحتلال، عبر مؤسسات متعددة تابعة لها، للسيطرة على طول الواجهة الشرقية للمقبرة ومصادرتها؛ تمهيدًا لبناء حديقة وهمية تطلق عليها تسمية "حديقة وطنية" هدفها تهويدي، وذلك فوق قبور عدد من الأئمة والسلاطين ومدافن عائلات مقدسية وتضم كذلك رفات عدد من الصحابة.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن مقبرة "باب الرحمة"، طبقا لوكالة "وفا" الفلسطينية:

- تقع عند سور حرم المسجد الأقصى الشرقي.

- تعد من المقابر الإسلامية المشهورة في القدس.

- تضم قبور عدد من الصحابة والمجاهدين الذين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والصلاحي، وأبرزهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وعلى قبور لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والأيوبي.

- تمتد من باب الأسباط وحتى نهاية سور المسجد الأقصى بالقرب من القصور الأموية في الجهة الجنوبية.

- تبلغ مساحتها حوالي 23 ألف متر.

- يرجع تاريخها إلى أكثر من 1400 عاما.

- وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قبل عدة أعوام قرارا بمنع الدفن في المنطقة الجنوبية من المقبرة، وذلك ضمن حلقة من مسلسل القرارات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على المسجد الأقصى.

- بها "باب الرحمة" وسمى لدى الأجانب بالباب "الذهبي" لجماله، ويقع على بعد 200 متر جنوبي باب الأسباط في الحائط الشرفي للسور ويعود إلى العصر الأموي، وهو باب مزدوج تعلوه قوسان ويؤدي إلى باحة مسقوفة بعقود ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة كورنثينة ضخمة، وقد أغلق العثمانيون، وهو من أجمل أبواب المدينة، ويؤدي مباشرة إلى داخل المسجد الأقصى.

- يبلغ ارتفاع باب الرحمة 11.5 متر ويوجد داخل مبنى مرتفع ينزل إليه بدرج طويل من داخل المسجد الأقصى.

- الباب مكون من بوابتين "الرحمة جنوبا والتوبة شمالًا".