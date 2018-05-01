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الوطن

عضو بـ"مجلس الدولة" الليبي: وفدنا في القاهرة يناقشة تطورات الأزمة

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
عضو بـ"مجلس الدولة" الليبي: وفدنا في القاهرة يناقشة تطورات الأزمة

الأوضاع في ليبيا .. صورة أرشيفية

أكد عضو مجلس الدولة الليبي، صلاح ميتو، أن وفد مجلس الدولة الليبي المتواجد في القاهرة الآن، من المقرر أن يبحث سبل التوافق مع مجلس النواب، والوصول إلى حل يُرضي الطرفين وينهي النزاع القائم.

وأوضح أنه سيتم بحث اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، في المغرب مؤخرا، والذي نتج عنه عدة اتفاقات، وفقا لموقع "المتوسط" الليبي.

كما سيعقد الوفد خلال زيارته اجتماعات مع مسؤولين مصريين لمتابعة تطورات الأزمة الليبية.

ويترأس وفد مجلس الدولة الاستشاري النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ فوز مرشح حزب "العدالة والبناء" خالد المشري، بمنصب رئيس المجلس خلفا لعبد الرحمن السويحلي، الذي لم يزر مصر طيلة فترة رئاسته.

والتقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، الأربعاء الماضي، بالممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، بمقر البعثة بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا.

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