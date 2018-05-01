الذهب يعمق خسائره ليفقد 16 دولارا مع قوة العملة الأمريكية

عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب الدولار الأمريكي، وعودة الارتفاع لعائد سندات الخزانة.

وجاء تراجع المعدن الأصفر، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مع صعود العائد على سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم.

ويأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية والمقرر أن يصدره الاحتياطي الفيدرالي غدًا الأربعاء، مع توقعات تُشير إلى الإبقاء على أسعارالفائدة دون تغيير.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.