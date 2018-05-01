ضبط سيارة محملة بـ3 أطنان بانجو في السويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر وزنت 3 أطنان، والقبض على شخصين.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقت معلومات باعتزام كل من"موسى .ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، و"قاسم .ص" مقيم بوادي سدر بمحافظة جنوب سيناء، و"علي.م"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، تهريب شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر من منطقة وادى سدر بمحافظة جنوب سيناء إلى مدينة السويس باستخدام إحدى سيارات النقل، وذلك من خلال إخفائها أسفل كمية من الطوب الأبيض.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط الأول والثانى بسيارة قيادة الأول، كما تم ضبط السيارة النقل وبفحصها تم ضبط 1350 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 3 أطنان مخبأة أسفل كمية من الطوب الأبيض.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمَين الأول الثاني بإحرازهما المضبوطات بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب واستخدام السيارة المستخدمة فى نقل المواد المخدرة دون علم قائدها الذى نفى علمه بالمضبوطات.