تطوير وتجميل مبنى مديرية التربية والتعليم بمطروح

بدأت مديرية التربية والتعليم بمطروح، في تطوير وتجميل مبنى المديرية وعمل جداريات جمالية من الخارج.

وتابع، اليوم الثلاثاء، الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الإجراءات الإنشائية لتطوير وتجميل ديوان مديرية التربية والتعليم بشارع الشاطئ بمدينة مرسى مطروح.

وقال النيلي، إن تلك الإجراءات الإنشائية بديوان المديرية تأتي مسايرة للنهضة الشاملة بالمحافظة ومواكبة المظهر الحضاري الجميل لمدينة مرسى مطروح وأعمال التطوير بها.