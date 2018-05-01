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الوطن

المترو: حالة الطقس السيئ لم تؤثر على حركة القطارات بالمحطات العلوية

منذ 24 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
المترو: حالة الطقس السيئ لم تؤثر على حركة القطارات بالمحطات العلوية

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة تشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حالة الطقس السيئ والتقلبات الجوية لم تؤثر على حركة سير القطارات بالمحطات العلوية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لقائدى القطارات بتهدئة السرعة بالمحطات العلوية حال سقوط أمطار بغزارة، موضحا أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة وطبيعية.

وأكد عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن هناك حملات أمنية ستبدأ الأسبوع المقبل لمواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والمتسولين، موضحا أن جميع محطات المترو مؤمنة تماما من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات.

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