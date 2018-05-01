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الوطن

جمال شيحة: "تطوير التعليم لم يصلنا حتى الآن وبقى لنا سنة ونص بنطلبه"

منذ 13 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
جمال شيحة: "تطوير التعليم لم يصلنا حتى الآن وبقى لنا سنة ونص بنطلبه"

جمال شيحة

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة لم تأت لها أي ملفات تتعلق بالمدارس التجريبية أو التدريس بالعربية أو الإنجليزية ولم يتم طرح تعريب المدارس التجريبية.

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" أن هذا الأمر لم يكن مطروحا حينما حضر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي إلى اجتماع اللجنة الاثنين قبل الماضي، مشيرًا إلى أنه تحدث عن الثانوية العام ونظام رياض الأطفال.

ولفت إلى أن خطة تطوير التعليم لم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان لمناقشاتها متابعا "بقالنا سنة ونص بنطلب الملفات دي وحتى الآن لم ترسل إلى البرلمان".

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