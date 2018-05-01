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الوطن

بالفيديو| نيرمين الفقي: فخورة بتكريمي في الأردن وسعيدة بـ"أبوالعروسة"

منذ 9 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
بالفيديو| نيرمين الفقي: فخورة بتكريمي في الأردن وسعيدة بـ"أبوالعروسة"

نيرمين الفقي

قالت الفنانة نرمين الفقي، إنها فخورة بتكريمها في دولة الأردن، عن دورها في مسلسل "أبوالعروسة"، لافتة إلى أن نجاح المسلسل، ومتابعة الأسرة المصرية والعربية له شيء مهم بالنسبة لها.

وأضافت "نرمين"، خلال لقائها ببرنامج "عسل أبيض" على قناة "TEN"، أنها مهتمة بالموضة، وتحضر عروض الأزياء باستمرار، ولكنها تلبس ما تراه مناسبا لها.

وتابعت: "لازم البنت تكون متابعة آخر صيحات الموضة، لكن المهم تلبس اللي يليق عليها، وماتلبسش أي حاجة لمجرد أنها نازلة جديدة".

وعن آخر أعمالها الفنية، صرحت بأنها ستكون برفقة النجم محمد هنيدي في مسلسل سيُذاع على الراديو في رمضان.

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