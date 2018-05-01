وفد "الوطنية للانتخابات" يشارك في مؤتمر دولي برومانيا

يشارك وفد من الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الأربعاء، في فعاليات مؤتمر دولي برومانيا تحت عنوان "الانتخابات وبناء الأمة".

يضم الوفد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، والمستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة، والمستشار عبد السلام محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشارة ريم هندي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في رومانيا وجهت الدعوة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية للمشاركة في مؤتمر دولي بعنوان "الانتخابات وبناء الأمة".

وأضاف الشريف، فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر سوف يعقد في مدينة سيناي برومانيا، في الفترة من 2 إلى 6 مايو الجاري.

وأكد أن الهيئة المستقلة للانتخابات برومانيا ، وجهت دعوات لأكثر من 13 دولة أخرى، وهي الدول التي لها هيئات انتخابية وطنية مستقلة، لافتًا إلى أن رومانيا وجهت الدعوة لمصر باعتبارها من الدول الحديثة في إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات.

وأشار إلى انضمام مصر مؤخرًا إلى منظمة "A – WEB"، وهي منظمة دولية في إدارة الانتخابات تترأسها رومانيا، بعد إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية ستشارك بكلمة فيما يتعلق بموضوع المؤتمر "الانتخابات وبناء الأمة"، بالإضافة إلى أنها ستتناول في كلمتها تعريف بالهيئة وكيف أنشئت، واختصاصاتها، وتشكيلها، وسلطاتها في إدارة الانتخابات، وإلقاء الضوء على أول حدث انتخابي قامت الهيئة بإدارته، وهو الانتخابات الرئاسية 2018، وكيفية إدارتها بطريقة محايدة واستقلالية تامة، وحرصها على الخروج بمشهد انتخابي ديمقراطي نزيه ومحايد، ونجاح العملية الانتخابية التي ضربت مثلا في الديمقراطية، وخروجها بشكل يليق بتاريخ مصر ومكانتها، من خلال هيئة مستقلة لاسلطان عليها.