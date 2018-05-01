جامعة دمنهور تحقق مع أستاذ وصف الشعراوي بـ"الدجال"

قال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إنه أوقف أحد الأساتذة بكلية التربية في الجامعة عن العمل، اليوم، وإحالته للتحقيق، فور علمه بأنه وصف الشيخ الشعراوي بالدجال، في إحدى كتبه.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم تشكيل لجنة لـ"سحب الكتاب المسيئ من المكتبات"، مشيرا إلى أنه أمر بتغيير كل المحتوى العلمي به، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال عضو هيئة التدريس، لأنه لن يسمح بالإساءة لرموز الأزهر الشريف ومن بينهم الشيخ الشعراوي.

وأشار إلى أن الشيخ الشعراوي ليس رمزا للأزهر فقط، ولكن للعالم العربي والإسلامي كله.

وتابع أنه لن يسمح كذلك أن يتم تشويه صورة الرئيس الأسبق حسني مبارك، لأنه رجل عسكري له تاريخه المشرف وأعماله وإنجازاته التي لا يُنكرها أحد.

وأوضح أن أجهزة المتابعة والمراقبة بالجامعة، هي من كشفت له تلك التجاوزات من الأستاذ الجامعي الذي يسيئ لرموز مصر.