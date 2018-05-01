545 إجمالي إيرادات "Ready Player One" في 5 أسابيع

يواصل فيلم "Ready Player One" تحقيق إيرادات في أسبوعه الخامس بدور العرض السينمائي، حيث حقق إجمالي إيرادات وصل إلى 545 مليون دولار، حيث احتل المركز التاسع بقائمة عائدات التذاكر.

يذكر أن "Ready Player One" فيلم خيال علمي الأمريكي، من إخراج ستيفن سبيلبرج، كتابة أرنست كلاين، إريك إيسون، وزاك بن، ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، بطولته أوليفيا كوك وتاى شيريدان وبن مندلسون وسايمون بيج وتى جى ميلر.

وتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب، يحاول الشاب المنبوذ وايد واتس الهروب من رعبه اليومي عن طريق التحاقه بلعبة إلكترونية تُدعى "الواحة"، وعندما يموت مؤسس اللعبة البليونير، تُعرَض ثروته على اللاعبين كجائزة لمن يصل إلى نقطة معينة باللعبة.. وبعد خمس سنوات من التحاقه باللعبة، يجد واتس نفسه مُحاصرًا بديون خصومه من الشركة؛ في الواقع وداخل اللعبة على حد سواء.