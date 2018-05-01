تسجيل الدخول

الوطن

منى صلاح تحصد ميداليتين في بطولة ذوي القدرات الخاصة لكرة الريشة

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد ابو ضيف
منى صلاح تحصد ميداليتين في بطولة ذوي القدرات الخاصة لكرة الريشة

البطلة منى بعد تكريمها ترفع علم مصر

حصلت الطالبة منى صلاح بالفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، على ميداليتين ذهبية وفضية في كرة الريشة، في البطولة الدولية لذوي القدرات الخاصة بأوغندا في العاصمة كامبالا.

وأكد الدكتور أحمد جلال، عميد الكلية، حرص إدارة الكلية على تشجيع ودعم كافة مهارات وقدرات أبنائها الطلاب، إذ شاركت الطالبة منى صلاح سيد جلاب في البطولة ضمن الوفد المصرى المشارك، وأحرزت البطلة الميدالية "الذهبية" في الفردي، والميدالية "الفضية" بالزوجي في مباراة استعراضية مع اللاعبة حنان محمد.

وحصلت البطلة حنان فؤاد محمد على الميدالية البرونزية للفردي، والفضية للزوجي، وحصل البطل عاطف محمد على الميدالية الذهبية للزوجي المختلط مع لاعبة كينيا، والميدالية الفضية للفردي وأيضًا الفضية مع البطل ناصر السيد، كما حصل البطل محمد إسماعيل على البرونزية للزوجي مع البطل زكريا أيوب والميدالية البرونزية للفردي.

أخبار متعلقة

في الاحتفال العالمي بيوم المعاق.. تكريم 300 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم

في الاحتفال العالمي بيوم المعاق.. تكريم 300 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم
غدا.. تكريم أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين ببطولة كأس إفريقيا

غدا.. تكريم أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين ببطولة كأس إفريقيا
تكريم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة

تكريم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة
بالصور| تكريم أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة بدمياط

بالصور| تكريم أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة بدمياط
تكريم أمين "المستقلين الجدد" بالقليوبية لجهودها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

تكريم أمين "المستقلين الجدد" بالقليوبية لجهودها في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

منى صلاح تحصد ميداليتين في بطولة ذوي القدرات الخاصة لكرة الريشة

منى صلاح تحصد ميداليتين في بطولة ذوي القدرات الخاصة لكرة الريشة

محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء في وفاة والدة رئيس "جنايات الإسكندرية"

محافظ البحيرة تقدم واجب العزاء في وفاة والدة رئيس "جنايات الإسكندرية"

"عمليات البحر الأحمر": فتح جميع الطرق عقب تعرض الإقليم لعاصفة ترابية

"عمليات البحر الأحمر": فتح جميع الطرق عقب تعرض الإقليم لعاصفة ترابية

إيطاليا تؤكد انخفاض أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة 82%

إيطاليا تؤكد انخفاض أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة 82%

أكثر من ستين قتيلا في التفجيرين الانتحاريين في نيجيريا

أكثر من ستين قتيلا في التفجيرين الانتحاريين في نيجيريا

اختيارات الوطن

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

الأكثر قراءة

عاجل