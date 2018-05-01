منى صلاح تحصد ميداليتين في بطولة ذوي القدرات الخاصة لكرة الريشة

حصلت الطالبة منى صلاح بالفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، على ميداليتين ذهبية وفضية في كرة الريشة، في البطولة الدولية لذوي القدرات الخاصة بأوغندا في العاصمة كامبالا.

وأكد الدكتور أحمد جلال، عميد الكلية، حرص إدارة الكلية على تشجيع ودعم كافة مهارات وقدرات أبنائها الطلاب، إذ شاركت الطالبة منى صلاح سيد جلاب في البطولة ضمن الوفد المصرى المشارك، وأحرزت البطلة الميدالية "الذهبية" في الفردي، والميدالية "الفضية" بالزوجي في مباراة استعراضية مع اللاعبة حنان محمد.

وحصلت البطلة حنان فؤاد محمد على الميدالية البرونزية للفردي، والفضية للزوجي، وحصل البطل عاطف محمد على الميدالية الذهبية للزوجي المختلط مع لاعبة كينيا، والميدالية الفضية للفردي وأيضًا الفضية مع البطل ناصر السيد، كما حصل البطل محمد إسماعيل على البرونزية للزوجي مع البطل زكريا أيوب والميدالية البرونزية للفردي.