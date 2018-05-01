رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي السادس بمعهد الكبد

افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسمي الجراحة والتخدير بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية الذي يعقد تحت عنوان "التحديات الحديثة في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والتخدير والعناية المركزة".

وأكد رئيس الجامعة، أن معهد الكبد القومي بالجامعة يقدم برسالة سامية ويقوم بدور مميز كمؤسسة علاجية وتعليمية وبحثية ومجتمعية، مشيرا إلى أن للمعهد بصمة واضحة بمحافظة المنوفية ومحافظات مصر والدول العربية وكان أول مركز طبى حكومي يجري جراحات زراعة الكبد ويضم فرق عمل من الجراحين المهرة ويعد من الأماكن التي أثرت البحث العلمي بالجامعة وله العديد من الأبحاث والكتب الدولية.

وقال رئيس الجامعة، إن جامعة المنوفية بالتعاون مع معهد الكبد أطلقت عدة حملات للوقاية والقضاء علي فيروس سي منها حملة جامعة خالية من فيروس سي وقامت بإجراء التحليلات الطبية للعاملين والطلاب للكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وعلاجه وانتهت الحملة من التحليل لنحو 40 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى حملات قرى ومدارس خالية من فيروس سي بقرى ومدارس المحافظة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون بين قسمي الجراحة والتخدير للعام السادس في تنظيم هذا المؤتمر الدولي متمنيا أن ينعكس نتائج أبحاث المؤتمر على الأداء داخل المعهد.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد والدكتور ماهر عثمان رئيس قسم الجراحة ورئيس المؤتمر والدكتور خالد يس رئيس قسم التخدير ونائب رئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبد القادر أستاذ الجراحة وسكرتير المؤتمر