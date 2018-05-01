غدا.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يناقش تقارير الطقس و"أهلا رمضان"

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالمقر الدائم.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الاجتماع سيناقش تقارير مختلف الجهات المسؤولة، للاطمئنان على الأحوال الجوية في ضوء ما تضمنته تقارير الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المحافظات.

جاء ذلك، في ضوء ما تضمنته تقارير الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على بعض المحافظات، مشيرا إلى أن الاجتماع يتطرق أيضًا إلى الوقوف على الاستعدادات النهائية لمعارض "أهلا رمضان" استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث إن التركيز للحكومة فى المرحلة الحالية ينصب على توفير السلع الغذائية الأساسية بشكل خاص، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة منها لمواجهة الاستهلاك.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش العمل على تخفيض الأسعار والاستمرار فى الإجراءات المتعلقة بضبط الأسواق، ومنع الاحتكار لحماية المستهلكين، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، ومجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.