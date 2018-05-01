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الوطن

وزير التعليم: نظام المدارس التجريبية سيطبق على الطلاب الجدد فقط

منذ 42 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير التعليم: نظام المدارس التجريبية سيطبق على الطلاب الجدد فقط

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام المدارس التجريبية الجديد، لن يُطبَّق إلا على الطلاب الجدد في تلك المدارس، أما من قدموا بالفعل أو الطلاب الحاليين، فإنهم سيستمرون في دراستهم بنظامهم الحالي دون تغييرات، منعًا لتشتيتهم.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أن التغيير يبدأ ممن يلتحقون بالصف الأول الابتدائي، موضحًا أن النظام القديم كان يفصل بين المواد، لكن الوزارة دمجتها جزئيا، وبطريقة عرض مختلفة، يصل من خلالها نفس كمّ المعلومات إلى الطالب.

وتابع :" نتحدث حول تغيير المناهج بسبب قلة جودتها، والنظام الجديد يعتنى باللغات بشدة".

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