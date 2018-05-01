عاجل| البحرين تدعو لتحرك جماعي عربي ضد التدخل الإيراني في المنطقة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن دولة البحرين، أكدت دعمها لقرار المغرب، قطع علاقاته مع إيران.

كما دعت البحرين، إلى موقف عربي وتحرك جماعي للتصدي لكل أشكال التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية.

وأعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم، قطع العلاقات مع إيران متهما حزب الله اللبناني بـ"التورط" في إرسال أسلحة إلى بوليساريو، عن طريق عنصر في السفارة الإيرانية بالجزائر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار يخص "العلاقات الثنائية" حصريا بين البلدين ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط.

وتابع أنه قام بزيارة إلى طهران حيث أبلغ نظيره الإيراني جواد ظريف قرار المملكة، مؤكدا مغادرته برفقة السفير المغربي هناك.