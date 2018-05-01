رئيس "قوص" تحيل مسؤولي 3 وحدات صحية للتحقيق بسبب الإغلاق المبكر

قررت رئيسة مجلس مدينة قوص، جنوب قنا، تحويل المسؤولين عن الوحدات الصحية في المسيد، والكلالسة، والمخزن، للتحقق لوجود تلك الوحدات مغلقة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم.

وقالت هدي مغربي، رئيسة مجلس مدينة قوص، في تصريحات لـ"الوطن" إنه بناء على تعليمات السيد المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، جرى زيارة الوحدات لتجدهم مغلقة بدون وجود أي موظف أو طبيب.

وأضافت "مغربي"، أن الزيارة شملت الوحدة الصحية لقرية حجازه قبلي وتم تحويل العاملين للتحقيق لعدم نظافة الوحدة، مؤكدة استمرار متابعة كافة المصالح الحكومية وتحويل المقصرين للتحقيق.