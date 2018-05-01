تسجيل الدخول

الوطن

"الغول": المحاكمات عن بُعد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية

أمس PM 11:33
كتب: محمد طارق
"الغول": المحاكمات عن بُعد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية

النائب محمد الغول

قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تطبيق "المُحاكمة عن بعد" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خصوصا للتعامل مع التأجيلات التي تحدث بسبب الإجراءات الأمنية الخاصة بنقل المتهمين.

وأضاف الغول، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحاكمات عن بعض، في غاية الأهمية لتأمين نقل المتهمين في حالات التخوف من تهريبهم أو الاعتداء عليهم، أو في حالات الاضطرابات الأمنية، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيشكل نقلة نوعية في المحاكمات بشكل عام.

أخبار متعلقة

الأحد.. تشريعية النواب تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

الأحد.. تشريعية النواب تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
برلماني يكشف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة

برلماني يكشف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة
بهاء أبو شقة: تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مطلع أكتوبر المقبل

بهاء أبو شقة: تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مطلع أكتوبر المقبل
السويدي: حوار مجتمعي لسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية

السويدي: حوار مجتمعي لسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية
محاضرة "قانون الإجراءات الجنائية" بمعهد محاماة الفيوم

محاضرة "قانون الإجراءات الجنائية" بمعهد محاماة الفيوم

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

إزالة 17 حالة تعد في حملة بقنا

إزالة 17 حالة تعد في حملة بقنا

الدفاع المدني تسيطر على حريق بأحد الأبراج السكنية في الإسماعيلية

الدفاع المدني تسيطر على حريق بأحد الأبراج السكنية في الإسماعيلية

إصابة 20 شخصا إثر تصادم "مقطورة" بأتوبيس نقل عام في أطفيح بالجيزة

إصابة 20 شخصا إثر تصادم "مقطورة" بأتوبيس نقل عام في أطفيح بالجيزة

محمد صلاح: الفوز ببطولة أبطال أوروبا "حلم" .. و"ماتش روما مش سهل خالص"

محمد صلاح: الفوز ببطولة أبطال أوروبا "حلم" .. و"ماتش روما مش سهل خالص"

نائب محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطهير بالوعات الصرف بالشوارع

نائب محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطهير بالوعات الصرف بالشوارع

اختيارات الوطن

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

الأكثر قراءة

عاجل