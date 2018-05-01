"الغول": المحاكمات عن بُعد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية

قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تطبيق "المُحاكمة عن بعد" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خصوصا للتعامل مع التأجيلات التي تحدث بسبب الإجراءات الأمنية الخاصة بنقل المتهمين.

وأضاف الغول، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحاكمات عن بعض، في غاية الأهمية لتأمين نقل المتهمين في حالات التخوف من تهريبهم أو الاعتداء عليهم، أو في حالات الاضطرابات الأمنية، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيشكل نقلة نوعية في المحاكمات بشكل عام.