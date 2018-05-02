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الوطن

وزير النقل: "فيه ناس بترمي طوب على القطارات وهي ماشية"

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير النقل: "فيه ناس بترمي طوب على القطارات وهي ماشية"

وزير النقل

أعرب هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن تعجبه من إلقاء بعض المواطنين القطارات بـ"الطوب" أثناء سيرها، قائلًا: "لا أجد مبررًا أو سببًا لإقدام البعض على هذا العمل غير المبرر".

وأضاف عرفات، خلال حواره في برنامج "مصر النهاردة"، على القناة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية رشا نبيل: "فيه ناس بترمي القطار بالطوب مش عارف ليه، لازم يكون عندنا وعي، الحاجات دي مش بتاعة الحكومة، الحاجات دي بتاع الشعب المصري".

وأشار عرفات إلى أنه وجد أحد الأشخاص يُعنف نجله في دورة مياه بإحدى محطات السكك الحديدية بسبب تركه "الحنفية مفتوحة"، موضحًا أن هذا الموقف أعجبه بشدة.

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