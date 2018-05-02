محمد صلاح: الفوز ببطولة أبطال أوروبا "حلم" .. و"ماتش روما مش سهل خالص"

قال الكابتن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إنه يُهيئ نفسه نفسيًا وذهنيا دائما قبل دخوله أرض الملعب.

وأضاف "صلاح"، خلال البرومو الخاص بحلقة لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج " كل يوم"، على قناة "أون إي"، والذي سيعرض يوم الجمعة القادمة: "دايما بفتكر الطفل اللي من 10 سنين كان بيتفرج على البطولة من البيت وهو قاعد على الكنبة، فبشوف الناس فى مصر بتشوف دا إزاى، ودا بيدينى إحساس مختلف، وبفرح جدًا لما اشوف تعليقات الناس عليا في الماتش".

وأشار إلى أن الفوز ببطولة دوري أبطال اوروبا "حلم" بالنسبة له، متمنيًا الفوز على روما في لقاء العودة، مؤكدًا "ماتش روما مش سهل خالص خالص".