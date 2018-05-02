تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| غضب بين طلاب جامعة دمنهور بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي

منذ 32 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| غضب بين طلاب جامعة دمنهور بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي

الشيخ محمد الشعراوي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تليفزيونيًا عن غضب طلاب جامعة دمنهور، بسبب سب أحد أساتذتها للداعية الإسلامي الراحل محمد الشعراوي ووصفه بالدجال في كتاب "دراسات في تاريخ العرب المعاصر"، الذي يُدرس لطلاب الجامعة. 

وقال طالبة بالجامعة في تصريحات خاصة لبرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإبراشي عبر فضائية "دريم": "الشعراوي قدوة لينا، ومثل أعلى لينا، وكلنا مستنيين إيه اللي هيحصل، وعاوزين رد اعتباره له". 

وأوضح طالب آخر بالجامعة: "الشعراوي رمز من رموز مصر، ومينفعش حاجة زي دي تبقى في الجامعة". 

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، إن الجامعة تدين ما حدث من عضو التدريس الجامعة، مؤكدًا على أنه أُحيل للتحقيق وأوقف عن العمل، ووقف كتابه، ومشددًا على أنه لن يسمح بالتطاول على رموز الأزهر الشريف.

 

أخبار متعلقة

الحارس "شد الكرسي".. لماذا وقف محمد نجيب على باب الشعراوي قبل 60 عاما؟

الحارس "شد الكرسي".. لماذا وقف محمد نجيب على باب الشعراوي قبل 60 عاما؟
من محمد عبده لـ"الشعراوي".. زمن الاختلاف حول "التماثيل"

من محمد عبده لـ"الشعراوي".. زمن الاختلاف حول "التماثيل"
بالفيديو| وكيل "الأوقاف": "مفيش إرهابي سمع الشعراوي لكن سمع محمد حسان"

بالفيديو| وكيل "الأوقاف": "مفيش إرهابي سمع الشعراوي لكن سمع محمد حسان"
4 مخططات تفصيلية لقرى في البحيرة بينها "محمد متولي الشعراوي"

4 مخططات تفصيلية لقرى في البحيرة بينها "محمد متولي الشعراوي"
"في حب مصر" تكتسح اللجنة 33 بمدرسة محمد متولي الشعراوي

"في حب مصر" تكتسح اللجنة 33 بمدرسة محمد متولي الشعراوي

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

وزير التعليم: "النظام الجديد مفيهوش نجاح ورسوب عشان منخوفش الطالب"

وزير التعليم: "النظام الجديد مفيهوش نجاح ورسوب عشان منخوفش الطالب"

وزير النقل: زيادة تذاكر المترو لن تمس فئات اجتماعية معينة

وزير النقل: زيادة تذاكر المترو لن تمس فئات اجتماعية معينة

بالفيديو| راقصة: "اللبس المحترم مبيأكلش عيش.. قعدني في البيت 4 شهور"

بالفيديو| راقصة: "اللبس المحترم مبيأكلش عيش.. قعدني في البيت 4 شهور"

متحدث "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تعامل الحكومة مع أزمة الطقس

متحدث "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تعامل الحكومة مع أزمة الطقس

بالفيديو| غضب بين طلاب جامعة دمنهور بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي

بالفيديو| غضب بين طلاب جامعة دمنهور بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي

اختيارات الوطن

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

الأكثر قراءة

عاجل