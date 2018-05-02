بالفيديو| غضب بين طلاب جامعة دمنهور بسبب التطاول على الشيخ الشعراوي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تليفزيونيًا عن غضب طلاب جامعة دمنهور، بسبب سب أحد أساتذتها للداعية الإسلامي الراحل محمد الشعراوي ووصفه بالدجال في كتاب "دراسات في تاريخ العرب المعاصر"، الذي يُدرس لطلاب الجامعة.

وقال طالبة بالجامعة في تصريحات خاصة لبرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإبراشي عبر فضائية "دريم": "الشعراوي قدوة لينا، ومثل أعلى لينا، وكلنا مستنيين إيه اللي هيحصل، وعاوزين رد اعتباره له".

وأوضح طالب آخر بالجامعة: "الشعراوي رمز من رموز مصر، ومينفعش حاجة زي دي تبقى في الجامعة".

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، إن الجامعة تدين ما حدث من عضو التدريس الجامعة، مؤكدًا على أنه أُحيل للتحقيق وأوقف عن العمل، ووقف كتابه، ومشددًا على أنه لن يسمح بالتطاول على رموز الأزهر الشريف.