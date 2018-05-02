متحدث "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تعامل الحكومة مع أزمة الطقس

قال الدكتور طارق الرفاعي المتحدث باسم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن إدارة ومتابعة حالة الطقس تتم بمعرفة وحضور رئيس الوزراء شخصيًا، وكل الوزارات المعنية، وجميع المحافظات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه بدأ وضع خطة التعامل مع الطقس عقب بداية ظهور التنبؤات من قِبل هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تواجد في غرفة العمليات 3 مرات لساعات طويلة، وأدار حوارات مع المحافظين في فترة ما قبل بداية الأحداث المتوقعة من قِبل تنبؤات الأرصاد الجوية.

وأردف أن غرفة العمليات المركزية متصلة بكل الجهات الحكومية، لافتًا إلى أنها موصلة بشبكة "فيديو كونفرانس" تعمل على مدار الساعة، كما يقود المحافظون غرفة العمليات، بالإضافة إلى التنسيق التام بين كل الجهات المتخصصة ووحدات الإدارة المحلية، ما يشير إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تكاملت وتعاونت مع بعضها البعض للتعامل مع الأزمة.

وأشار إلى زيادة درجة الوعي بين المواطنين في التعامل مع الأزمة.