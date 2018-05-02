هطول أمطار خفيفة على مدينة أسوان

تعرضت مدينة أسوان، منذ قليل، لهطول أمطار خفيفة مصحوبة بالرعد والبرق في بعض المناطق، خاصة بالناحية الشرقية لمدينة أسوان.

وأعلنت محافظة أسوان حالة الاستعداد تحسبا لأي طارئ، خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة على محافظات مصر خلال الفترة المقبلة مع وجود عاصفة ترابية وهو الذي واجهته المحافظة منذ مساء أمس الأول، ونتج عن ذلك حريق في 3 أماكن وإصابة 3 أشخاص بسقوط نخلة عليهم أمام نجع الشيخ موسى بدراو، كما سقط أحد أبراج كهرباء الضغط العالي بالبصيلية شمال محافظة أسوان.

وقرر اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، إنشاء مركز قيادة ميداني في موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالي.