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الوطن

الشناوي: "عادل أدهم يأخذ عين المشاهد مهما كان عدد الفنانين معه"

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود البدوي
الشناوي: "عادل أدهم يأخذ عين المشاهد مهما كان عدد الفنانين معه"

عادل ادهم

قال الدكتور طارق الشناوي، الناقد السينمائي والأدبي، إن الفنان عادل أدهم كان كائنًا سينمائيًا عاشقًا للفن ولا يفكر في البطولة ويختار الأدوار بعناية، موضحًا أن أدهم يأخذ عين المشاهد مهما كان عدد الفنانين معه في الفيلم الواحد.

واستشهد "الشناوي"، خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، بفيلم "عصر الذئاب"، حيث كان مليئًا بالفنانين ومع ذلك كان أدهم حالة بمفردة، مؤكدًا أن أدواره ساهمت في عمل تراكم فني له، بعكس البطولة أو الأسماء على تترات الأفلام، والتي تُنسى مع الزمن.

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