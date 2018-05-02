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الوطن

هاني البحيري يمثل مصر بأسبوع الموضة الإسباني

منذ 12 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
هاني البحيري يمثل مصر بأسبوع الموضة الإسباني

هاني البحيري

وقع الاختيار على مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري كأول مصري يشارك في أسبوع الموضة الإسباني للموضة العربية والشرقية، والذي يقام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية.

ونظرا لضخامة الحدث هذا العام وأهميته بإسبانيا فقد تقرر إقامته داخل استاد العاصمة الإسبانية مدريد بحضور الأميرة كريستينا شقيقة ملك إسبانيا، وعدد كبير من مشاهير العالم.

وينفرد البحيري خلال أسبوع "الموضة الإسباني" بتقديم عرضين، الأول عن أزياء ملكات مصر القديمة "نفرتيتي" و"كليوباترا" و"حتشبسوت" والذي من المقرر أن يحظى باهتمام كبير من محبي الحضارة المصرية الفرعونية بالإضافة إلى "ديفيليه" لأحدث سوارريهات وفساتين الزفاف لعام 2018.

يعد هاني البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، وشارك مؤخرا بأسبوع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن، بالإضافة إلى مشاركته كأول مصمم أزياء مصري في أسبوع الموضة بكازاخستان وانفراده بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم الذي أثبت من خلاله قدرة صناعة الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

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