فضيحة جديدة لترامب.. والبطل "طبيبه المُعالج"

قال هارولد بورنشتاين، طبيب دونالد ترامب، إن خطابًا من الطبيب الذي نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يُعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق الذي ينتخب للرئاسة" كتبه ترامب بنفسه.

وقال بورنشتاين لشبكة "CNN" التلفزيونية: "أملى ترامب هذا الخطاب بالكامل، أنا لم أكتب ذلك الخطاب"، واصفًا الأمر بأنه "فكاهة سوداء".

وأضاف أنه كان في السيارة مع زوجته في سنترال بارك عندما قرأ ترامب الخطاب، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" العربية.

وتأتي تصريحات بورنشتاين في أعقاب اتهامه لكيث شيلر الحارس الشخصي السابق لترامب بأنه هاجم مكتبه أثناء استرداد سجلات ترامب الطبية بعد انتخابه رئيسا، بينما أكدت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، أنه تم الحصول على السجلات بموجب "إجراءات عمل معروفة".