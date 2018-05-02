تعرف على خريطة مسلسلات رمضان.. أبرزها "عوالم خفية" و"كلبش 2"

يترقب الجميع مسلسلات شهر رمضان والتي ستُعرض بعد أقل شهر من الآن على مختلف الفضائيات، حيث ستشهد مشاركة عدد كبير من النجوم يتقدمهم الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان وأمير كرارة.

وتعرض "الوطن" قائمة بمسلسلات رمضان:

- وسيعرض مسلسل "عوالم خفية" للنجم عادل إمام عالى قناة سي بي سي.

- ويتواجد النجم هاني سلامة مثل العام الماضي على قناة النهار في مسلسله "فوق السحاب".

- ويُعرض مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني على قناة إم بي سي مصر بطولة النجم جمال سليمان.

- وستكون النجمة دينا الشربيني بطلة مسلسل "المعجزة" الذي سيعرض على قناة النهار.

- وسيكون الزوجان حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمسلسل "عزمي"، على رأس فريق عمل عزمي وأشجان.

- وتشاهدون النجم يحيى الفخراني في مسلسل "بالحجم العائلي" عبر قناة دي إم سي.

- وتتواجد النجمة نيللي كريم في مسلسل "اختفاء" عبر قناة دي إم سي.

- نشاهد النجم محمد هنيدي في مسلسل "أرض النفاق".

- ويتواجد النجم مصطفى خاطر في بطولة مطلقة في مسلسله الجديد "ربع رومي".

- والنجم أحمد عز يطل علينا بمسلسل "أبو عمر المصري" بعد غياب طويل عن الدراما الرمضانية.

- نشاهد النجم ياسر جلال في مسلسل "رحيم" على سي بي سي.

- ويتشارك النجم شريف سلامة والنجمة شيري عادل في مسلسل "المرأة السوداء"، ويعرض المسلسل عبر سي بي سي وقناة أبو ظبي.

- والنجم محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد" عبر دي إم سي أيضًا.

- وسيعرض مسلسل النجم خالد النبوي "منطقة محرمة" ويعرض حصريًا على فضائية الحياة.

- كما ستُشاهدون النجم كريم فهمي يتواجد على دي إم سي في مسلسل "أمر واقع" في رمضان 2018.

- أما الفنان عمرو يوسف فسيُعرض مسلسله الجديد "طايع" عبر قناة سي بي سي.

- وسيُشارك النجم أكرم حسني في الدراما الرمضانية في مسلسل "الوصية".

- ويتواجد النجم عمرو سعد في مسلسل "بركة" على قناة إم بي سي مصر.

- وتطل علينا النجمة مي عز الدين في مسلسل "رسايل".

- وتشاهدون عبر أون مسلسل الفنانة غادة عبدالرازق في مسلسل "ضد المجهول".

- ويعرض مسلسل "كلبش 2" على أون إي بطولة النجم أمير كرارة.

- كما ستظهر النجمة يسرا بمسلسل "بني يوسف".

- ويتقابل النجم ظافر العابدين والنجمة أمينة خليل في مسلسل "ليالي أوجيني".

- ويشارك النجم باسل الخياط بمسلسل "الرحلة 710"، الذي سيُذاع عبر فضائية دي إم سي.

- ونشاهد علي ربيع في مسلسل "سك على إخواتك".

- والنجم مصطفى شعبان نشاهده في مسلسله الجديد "أيوب".

- مسلسل "قانون عمر" سيعرض على إم بي سي مصر بطولة النجم أحمد هلال.