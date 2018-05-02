حماية سور الصين العظيم باستخدام الذكاء الاصطناعي وطائرات دون طيار

تخطط الصين لاستخدام الذكاء الاصطناعي وطائرات دون طيار للقيام بأعمال الفحص والإصلاح والصيانة لسور الصين العظيم.

ووقعت المؤسسة الصينية للحفاظ على التراث الثقافي اتفاقية مع شركة "إنتل"، الأربعاء، لاستكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي وطائرات دون طيار للشركة لحماية سور الصين العظيم.

ولا يعد سور الصين العظيم، وهو رمز الصين، مجرد جدار واحد، ولكن العديد من الجدران المترابطة التي تم بناؤها في الفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد وسلالة مينغ "1384-1644".

ويواجه السور تهديدات من البيئة والبشر، ما يجعل مهمة الترميم صعبة.

وتم بناء معظم أجزاء سور الصين العظيم على تلال عالية محاطة بحشائش وأعشاب، ما يجعل الترميم صعبا للغاية.

ويستطيع الباحثون استخدام طائرات دون طيار لالتقاط صور للجدران واستخدام تقنية التصوير ثلاثية الأبعاد لإيجاد القطاعات المكسورة والطوب المفقود.

وقال لي شياو جيه مدير المؤسسة الصينية للحفاظ على التراث الثقافي إن "استخدام التكنولوجيات الحديثة سيقدم آفاقا جديدة لحماية سور الصين العظيم، ويظهر لنا القدرة الكامنة للعلوم والتكنولوجيا في حماية التراث الثقافي".