تسجيل الدخول

الوطن

13.73 مليار دولار عائدات قطاع السياحة في عطلة عيد العمال بالصين

اليوم AM 08:29
كتب: وكالات
13.73 مليار دولار عائدات قطاع السياحة في عطلة عيد العمال بالصين

شهدت الصين انتعاشا بقطاع السياحة خلال عطلة عيد العمال

شهدت الصين انتعاشا بقطاع السياحة خلال عطلة عيد العمال التي امتدت لثلاثة أيام، حيث أضحى الاستهلاك السياحي أكثر تنوعا، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء.

وحصدت صناعة السياحة بالبلاد عائدات بلغ إجماليها 87.16 مليار يوان "13.73 مليار دولار أمريكي" خلال العطلة التي اختتمت يوم الثلاثاء، بزيادة 10.2 بالمئة مقارنة مع العام السابق، وفقا لما ذكرت وزارة الثقافة والسياحة.

وخلال العطلة، استقبلت كافة المقاصد السياحية بالبلاد ما إجماليه 147 مليون زائر محلي، بزيادة 9.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الذي مثلت فيه الجولات السياحية بالمدن الكبرى والريف والجولات البيئية الخيارات الأولى للسائحين، إلا أن الجولات التي تركز على الثقافة والتعليم والثورة مثلت مصدر جذب جديد للسياح.

أخبار متعلقة

بيانات رسمية: الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا

بيانات رسمية: الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا
"Black Panther" يعود للمركز الخامس.. ويحقق مليار و333 مليون دولار

"Black Panther" يعود للمركز الخامس.. ويحقق مليار و333 مليون دولار
إيرادات "Avengers" تتجاوز نصف مليار دولار في أسبوعه الأول بدور العرض

إيرادات "Avengers" تتجاوز نصف مليار دولار في أسبوعه الأول بدور العرض
الصين تبني منشأة لرصد الحركة الآنية للجزيئات بتكلفة 1.5 مليار دولار

الصين تبني منشأة لرصد الحركة الآنية للجزيئات بتكلفة 1.5 مليار دولار
"تي. موبايل" تعتزم شراء "سبرنت" مقابل 26 مليار دولار

"تي. موبايل" تعتزم شراء "سبرنت" مقابل 26 مليار دولار

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

اليوم.. اجتماع لـ"دعم مصر" لمناقشة فكرة تحوله لحزب سياسي

اليوم.. اجتماع لـ"دعم مصر" لمناقشة فكرة تحوله لحزب سياسي

اتهام رئيس فرع "مساحة" بتسببه بأضرار للدولة بـ10 ملايين جنيه بسوهاج

اتهام رئيس فرع "مساحة" بتسببه بأضرار للدولة بـ10 ملايين جنيه بسوهاج

بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

بلاي ليست| محمد رشدي.. "عرباوي" الأغنية الشعبية

تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف من خلال الجلد

تطوير تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف من خلال الجلد

اليوم.. النطق بالحكم على 85 إخوانيا في أحداث عنف وشغب بسوهاج

اليوم.. النطق بالحكم على 85 إخوانيا في أحداث عنف وشغب بسوهاج

اختيارات الوطن

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

الأكثر قراءة

عاجل