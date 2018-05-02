13.73 مليار دولار عائدات قطاع السياحة في عطلة عيد العمال بالصين

شهدت الصين انتعاشا بقطاع السياحة خلال عطلة عيد العمال التي امتدت لثلاثة أيام، حيث أضحى الاستهلاك السياحي أكثر تنوعا، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء.

وحصدت صناعة السياحة بالبلاد عائدات بلغ إجماليها 87.16 مليار يوان "13.73 مليار دولار أمريكي" خلال العطلة التي اختتمت يوم الثلاثاء، بزيادة 10.2 بالمئة مقارنة مع العام السابق، وفقا لما ذكرت وزارة الثقافة والسياحة.

وخلال العطلة، استقبلت كافة المقاصد السياحية بالبلاد ما إجماليه 147 مليون زائر محلي، بزيادة 9.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الذي مثلت فيه الجولات السياحية بالمدن الكبرى والريف والجولات البيئية الخيارات الأولى للسائحين، إلا أن الجولات التي تركز على الثقافة والتعليم والثورة مثلت مصدر جذب جديد للسياح.