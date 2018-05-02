اليوم.. النطق بالحكم على 85 إخوانيا في أحداث عنف وشغب بسوهاج

تصدر محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبدالحفيظ، ومحمد الليثي، اليوم، حكمها في قضيتين، الأولى تضم 67 إخوانيا متهمين في أحداث العنف بميدان الثقافة في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والثانية في اقتحام عناصر الجماعة ديوان عام المحافظة والمتهم فيها 18 إخوانيا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل والشروع فيه والترويع والتخريب مستخدمين الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والطوب والحجارة وإحراقهم عدد من الكنائس سيارات الإطفاء والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة.