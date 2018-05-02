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أسهم أوروبا ترتفع بقيادة التكنولوجيا والتعدين بعد نتائج "أبل"

منذ 47 دقيقة
كتب: وكالات
أسهم أوروبا ترتفع بقيادة التكنولوجيا والتعدين بعد نتائج "أبل"

البورصة الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، أمس، بدعم بعض نتائج الأرباح القوية وصعود أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن فاقت نتائج أعمال أبل التوقعات، في حين يتحول تركيز المستثمرين صوب أرقام الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وقفز سهم "إيه.إم.إس" الموردة لمكونات "آيفون" 8.1% بعد أن فاجأت "أبل" السوق بمبيعات قوية للهاتف "آيفون 10"، لتفوق توقعات المستثمرين التي كانت لأداء أضعف كثيرا.

وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق الأخرى إس.تي ميكرو إلكترونيكس وإنفنيون وبي.إي لأشباه الموصلات، وايه.إس.إم.إل بين 1.1 و3.8% بعد أن دعمت نتائج شركة التكنولوجيا العملاقة المعنويات في القطاع.

وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.1% إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع. وساعد هذا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الصعود 0.4%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من فبراير في التعاملات المبكرة في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تصدر بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق، اليوم.

وساعدت أرباح قوية بصفة عامة المؤشر الأوروبي على الصعود هذا الأسبوع، وتقدمت شركة الأقمار الصناعية البريطانية إنمارسات قائمة الأسهم المرتفعة ليقفز سهمها 10.9% بعد أن أعلنت عن إيرادات قوية للربع الأول من العام.

وارتفعت أسهم شركة النفط السويدية لوندين 4.7% بعد أن أصبحت أحدث شركة نفط أوروبية تتفوق على توقعات الأرباح بدعم من زيادة الإنتاج.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.7%، ليوفر أساسا قويا لمكاسب الأسهم الأوروبية في الوقت الذي تتعافي فيه أسعار النحاس بفعل بيانات قوية للمصانع في الصين.

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