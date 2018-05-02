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الذهب يصعد من أدنى مستوى في 4 أشهر

منذ 45 دقيقة
كتب: وكالات
الذهب يصعد من أدنى مستوى في 4 أشهر

سبائك ذهبية - أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعدما سجلت أدنى مستوى في 4 أشهر في الجلسة السابقة حيث عاد المشترون الصينيون إلى السوق بعد عطلة عيد العمال بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1309.71 دولار للأوقية (الأونصة).

كان الذهب تراجع في الجلسة السابقة إلى 1301.51 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 29 ديسمبر 2017.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.31% إلى 1310.80 دولار للأوقية، أمس، وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 92.357 لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.566 بدعم من توقعات بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وزيادة العوائد وسط مؤشرات على تباطؤ في بقية الأنحاء وبخاصة أوروبا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، ومن المرجح أيضا أن يعزز البنك المركزي التوقعات بأن يرفع تكاليف الاقتراض في يونيو وسط ارتفاع التضخم وانخفاض البطالة.

ويركز المستثمرون على بيانات الأجور بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تعلن، يوم الجمعة، وهو ما قد يوفر المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 16.32 دولار للأقية، ولامست الفضة أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 16.04 دولار للأوقية في الشهر السابق.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 898.05 دولار للأوقية. وكان لامس أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 888.50 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.

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