تباطأ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي لأقل مستوى منذ 6 فصول، ووفقاً لتوقعات المحللين، كما تباطأ على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الأربعاء، أن الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو نما بنحو 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على أساس فصلي، مقابل 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي.

أما على أساس سنوي فشهد النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو تباطؤً أيضاً في الربع الأول من 2018 مُسجلا 2.5%، مقابل 2.8% في الربع السابق له.

ويعد تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي هو الأول من 8 فصول.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى 1.2005 دولار.