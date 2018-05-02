صندوق النقد: تحسن توقعات منطقة اليورو إيجابيا لمنطقة الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون تحسن الآفاق في منطقة اليورو أمرا إيجابيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وخاصة البلدان المستوردة للنفط التي ستستفيد من زيادة صادارتها إليها.
وأضاف في تقرير تحت عنوان افاق الاقتصاد الاقليمي، من المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً من حدوث تحسن طفيف في الآفاق المتوقعة للصين التي تمثل شريكاً تجارياً أساسياً للمنطقة، غير أن الآفاق العالمية تنطوي أيضاً على ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع مضي الاقتصادات المتقدمة في مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية بعد فترة من السياسات الاستثنائية.
واشار الى انه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مواطن الضعف في المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية في المنطقة، وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات.