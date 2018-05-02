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الوطن

صندوق النقد: تحسن توقعات منطقة اليورو إيجابيا لمنطقة الشرق الأوسط

منذ 4 دقيقة
كتب: أحمد مصطفي احمد
صندوق النقد: تحسن توقعات منطقة اليورو إيجابيا لمنطقة الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون تحسن الآفاق في منطقة اليورو أمرا إيجابيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وخاصة البلدان المستوردة للنفط التي ستستفيد من زيادة صادارتها إليها.

وأضاف في تقرير تحت عنوان افاق الاقتصاد الاقليمي، من المنتظر أن تستفيد المنطقة أيضاً من حدوث تحسن طفيف في الآفاق المتوقعة للصين التي تمثل شريكاً تجارياً أساسياً للمنطقة، غير أن الآفاق العالمية تنطوي أيضاً على ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع مضي الاقتصادات المتقدمة في مسار العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية بعد فترة من السياسات الاستثنائية.

واشار الى انه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مواطن الضعف في المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية في المنطقة، وخاصة إذا تحققت مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات.

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